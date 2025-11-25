الأردن.. مداهمة مطلوبين واشتباكات مسلحة في الرمثا

وأوضح ، في منشور على منصة "إكس"، أن تفاصيل العملية ستُعلن فور انتهائها من قبل الجهات الأمنية المختصة، مؤكداً أن الأجهزة المعنية تتعامل مع الوضع وفق إجراءات ميدانية دقيقة لضمان النجاح وسلامة المدنيين.وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مشاهد توثق اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة جرى فيها تبادل النيران بين قوى الأمن ومطلوبين، استعملت خلالها " مسيرة" تشاهد للمرة الأولى.