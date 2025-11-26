تحذير تركي "صارخ" بشأن مسجد آيا صوفيا (صورة)

ووجه أورطايلي تحذيرا صارخا من أن "هذه الممارسات ستظهر عواقبها عاجلا أم آجلا"، مشيرا إلى أن "أساسات المبنى مليئة بالممرات تحت الأرض، وأن التعامل مع آيا يجب ألا يكون كأنها ملكية شخصية".

وأكد في تصريحه: "أكرر قولي، إذا انهار هذا الصرح فسوف يحمل العالم الأتراك فاتورة ذلك". كما تساءل عن الأساس العلمي الذي تستند إليه هذه الأعمال، قائلا: "كيف يعرفون قدرة التحمل؟ وعلى أي بيانات يعتمدون؟ هل استشاروا أنثيميوس أم المعماري سنان؟".يأتي هذا في وقت تشهد فيه أعمال الترميم الجارية في آيا صوفيا، أحد أندر مواقع التراث العالمي الذي صمد لـ1500 عام، واسعا، خاصة بعد إدخال رافعتين يبلغ وزن كل منهما 45 طنا إلى داخل المبنى الأثري.