وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بحرب جديدة على لبنان

وأضاف كاتس، في تصريحات للقناة السابعة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أن لا تثق بأن سيتخلى عن سلاحه طوعا، ولا ترى أي احتمال واقعي لالتزام الحزب بالشروط الأميركية.وشدد الإسرائيلي على أن "العمل العسكري سيعود خيارا مطروحا بقوة" إذا لم تُنفّذ خطوة التخلي عن السلاح في الموعد المحدد.ومطلع أغسطس/آب وضعت الحكومة مهلة حتى نهاية العام الجاري لتطبيق خطة نزع سلاح الحزب كلفت الجيش بإعدادها، لكن الحزب رفض هذه التحركات وحذر من أنها قد تشعل حربا أهلية.وأشار كاتس إلى أن "ألزمت حزب الله" بتفكيك ترسانته الصاروخية حتى نهاية العام الجاري، لكنه أعرب عن قناعة بأن هذا الالتزام "لن يتحقق"، مؤكدا أن إسرائيل "تستعد لكل السيناريوهات".ورغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل نحو عام بين إسرائيل وحزب الله، تواصل إسرائيل شن ضربات في تقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب، متعهدة بمنعه من قدراته، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.