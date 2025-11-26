وزير الخارجية الإيراني يتحدث عن سلاح صدام حسين الكيميائي

ووصل عراقجي إلى لاهاي للمشاركة في الاجتماع السنوي للدول الأطراف في ، ولقاء وزير الخارجية الهولندي، حيث عقد اجتماعا مع ، الأمين العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.وخلال اللقاء، أشار عراقجي إلى أن " تعد أكبر ضحية للأسلحة الكيميائية منذ الحرب العالمية الثانية"، مؤكدا أن "الجمهورية الإسلامية مصممة على متابعة حقوق الضحايا".وشدد "على مسؤولية ، خصوصا الدول التي أسهمت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تزويد نظام بالأسلحة الكيميائية"، لافتا الى ان "العقوبات التي وصفها بغير القانونية والقاسية المفروضة على إيران، ومنع قدامى المحاربين المتضررين من الأسلحة الكيميائية من الحصول على الأدوية والعلاج، يمثلان ظلما مضاعفا لضحايا هذه الأسلحة وعائلاتهم".وقال إن "تلك العقوبات تمثل جرائم ضد الإنسانية، وإن الجهات التي تفرضها أو تنفذها يجب أن تحاسب على ارتكابها".وأطلع الأمين العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على ما وصفه بجرائم الكيان الإسرائيلي في هجومه على إيران واستهداف منشآت صناعية خاضعة لإشراف المنظمة، داعيا إلى "منح هذه القضية الاهتمام المطلوب".وأشار إلى أن "الكيان الإسرائيلي، بوصفه طرفا ارتكب أخطر الجرائم التي تهدد السلام والأمن الدوليين، لا يزال خارج اتفاقية الأسلحة الكيميائية".