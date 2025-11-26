الاتحاد الأوروبي يدعو لوضع قيود على موازنة الجيش الروسي

دعت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الأربعاء، إلى وضع قيود على حجم وموازنة الجيش الروسي كجزء من التسوية في أوكرانيا.

وقالت كالاس: "إذا أردنا منع استمرار هذه الحرب، فعلينا فعلياً تقييد الجيش الروسي وميزانيته العسكرية"، مشيرةً إلى أن أي اتفاق سلام يجب أن يتضمن "تنازلات من الجانب الروسي".



واضافت إن هناك حاجة إلى سلام دائم وعادل "لمنع استمرار الحرب في أوكرانيا".