الجيش اعتقل الرئيس.. انقلاب في دولة افريقية

وكان سيسوكو امبالو، قد اتهم قائد أركان الجيش البري بالوقوف خلف محاولة انقلاب اليوم الأربعاء.ونقلت صحيفة حون أفريك الفرنسية عن امبالو قوله: “تعرضت لمحاولة توقيف صباح اليوم حين كنت في مكتبي في القصر الرئاسي.”كما أشارت المجلة الفرنسية المتخصصة في الشأن الإفريقي إلى أنه تم لاحقًا اعتقال رئيس للقوات المسلحة، الجنرال بياغ نانتان، ونائب الجنرال مامادو توري، ووزير الداخلية بوتشي .وجاء الانقلاب في عقب إعلان النتائج الجزئية الأولية للانتخابات الرئاسية، وبعد أن أعلن الرئيس المُطاح به فوزه بنسبة 65% من الأصوات وفقًا لإحصاءاته الخاصة.