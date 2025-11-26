الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
الحكم بحبس رجل بسبب وجبة إفطار
دوليات
2025-11-26 | 12:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
127 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
قررت محكمة تركية معاقبة رجل بالسجن بسبب حرمان زوجته وأطفاله من إعداد وجبة إفطار، عبر إلغاء اشتراكه مع شركة الغاز الطبيعي التي تزود المنزل بوقود الطبخ عبر الأنابيب.
وبدأ الخلاف عندما فوجئت الزوجة بأن موقد الطبخ لا يعمل بسبب انقطاع الغاز عن منزل العائلة في محافظة قيصري، وسط
تركيا
، ولن تستطيع إعداد وجبة إفطار لها ولأطفالها.
وأبلغت الزوجة محاميها الذي وكلته في وقتٍ سابق ليتابع دعوى طلاق من زوجها، وقدم المحامي شكوى ضد الزوج تتعلق بقطع الغاز عن المنزل.
ونظرت المحكمة بالفعل في الشكوى، وقضت بإدانة الزوج بانتهاك الالتزامات الناشئة عن قانون الأسرة، وحكمت بسجنه مدة شهر كامل.
لكن المحكمة خففت العقوبة إلى 18 يوماً بسبب حسن سلوك الزوج، وأجلت النطق بالحكم، ما يعني أن الزوج سيبقى طليقاً.
وحصلت الزوجة في وقتٍ سابق على أمر قضائي يمنع الزوج من العودة لمنزله لحين البت بدعوى الطلاق بينهما بعد تسع سنوات زواج، وكلاهما في سن 30 عاماً.
وأرسل الزوج بعد ذلك رسالة لزوجته يقول فيها إنه ألغى اشتراك الغاز، والذي استندت إليه المحكمة في حكمها.
وقال محامي الزوجة، ويدعى "
إيمري جان
شيكر"، إن إدانة الزوج ومعاقبته من قبل المحكمة تعد سابقة قضائية، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.
وأضاف المحامي أن الزواج لا يزال قائماً لحين البت فيه من قبل المحكمة، وحتى ذلك الوقت يظل الزوج مسؤولاً عن أسرته وفق القانون.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
افطار
حكم
السومرية نيوز
سومرية نيوز
إيمري جان
السومرية
تركيا
دانة
قيصر
سومر
