رئيس غينيا بيساو يعلن اعتقاله في محاولة انقلاب

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم في الوقت نفسه اعتقال رئيس أركان القوات المسلحة الجنرال بياجي نا نتان، ونائب الجنرال مامادو توريه، ووزير الداخلية بوتشي .وقال إمبالو إنه لم يتعرض لأي عنف خلال هذا "الانقلاب" الذي قال إن من دبره هو رئيس أركان الجيش.لكن وفق مصادر عدة، فقد سُمع إطلاق نار قرابة منتصف النهار بالقرب من القصر الرئاسي ومكاتب ، كما انتشر رجال يرتدون الزي العسكري على طول الطريق الرئيسي المؤدي إلى القصر.وتأتي هذه التطورات في وقت ينتظر فيه النتائج الأولية الرسمية يوم الخميس، وسط توتر سياسي في البلد الذي شهد أربعة انقلابات وعدة محاولات انقلاب منذ استقلاله.وكان الرئيس المنتهية ولايته عمارو سيسوكو إمبالو والمرشح المعارض دياس قد أعلن كل منهما فوزه، ما يعزز احتمال دخول البلاد في أزمة سياسية جديدة.