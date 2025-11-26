ماذا قال البابا ليو الرابع عشر عن زيارة لبنان.. هذا ما يقلقه!

وعن المحطة الثانية لرحلته، قال البابا: "أنا سعيد جدا لتمكني من زيارة ".كما تحدث البابا عن وجود "دواع للقلق"، ردا على سؤال من أحد الصحفيين بشأن قصف لـ" " اللبناني في .ووفق موقع أخبار ، أطلق البابا نداء يدعو فيه الجميع إلى "البحث عن سُبل للتخلي عن استخدام السلاح كوسيلة لحل المشاكل".كما حث البابا على "العمل لإيجاد حلول للقضايا التي تهمنا".وأكد على ضرورة "تشجيع الجميع على السعي إلى السلام، والسعي إلى العدالة، لأن العنف غالبا ما يكون نتيجة للظلم".