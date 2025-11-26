ترامب: الحيوان الذي أطلق النار على الحرس الوطني مصاب وسيدفع ثمناً باهظاً

وقال على منصة تروث، إن "الحيوان الذي أطلق النار على جنديي ، واللذان أصيبا بجروح خطيرة، وهما الآن في مستشفيين منفصلين، مصاب أيضًا بجروح بالغة، لكنه على أي حال سيدفع ثمنًا باهظًا جدًا".واشارت شرطة الى "احتجاز المشتبه في إطلاق النار"، مشيرة الى انه "تم اغلاق مطار ريغان لاسباب امنية".وفي وقت سابق، اعلنت وسائل إعلام أميركية، اصابة اثنين من العسكريين قرب باطلاق نار، فيما اشارت الى اغلاق البيت الابيض بعد الهجوم المسلح.