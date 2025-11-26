انتقادات واسعة لمنح رئيس "الفيفا" الجنسية اللبنانية

وقد منح رئيس " " الجنسية خلال زيارة الأخير للبنان برفقة زوجته الأشقر، في خطوة رمزية تقديرا لدوره في تطوير كرة القدم اللبنانية ودعمه لها.رئيس الفيفا مع الرئيس اللبنانيوذكرت منظمة حقوق المرأة "شريكة ولكن" أن آلاف النساء اللبنانيات يبقين غير قادرات على منح الجنسية لأطفالهن فيما يكرم شخصيات دولية.وأضافت المنظمة الحقوقية في بيان "حتى يومنا هذا، لا تستطيع المرأة اللبنانية منح جنسيتها لزوجها أو لأطفالها".وكتب أحد المنتقدين للقرار على منصة "إكس": "يحصل أشخاص لا تربطهم أي صلة ببلدنا على الجنسية في لمح البصر، بينما لا يزال حق الأم في منح أطفالها جنسية بلدها، أمرا محرّما بدون أي منطق".وتساءلت ناشطة أخرى "هل تعلمون كم تعاني النساء في ظل هذا القانون؟"، وأضافت ثالثة "ألا يستحق أطفال اللبنانيات الجنسية أكثر؟".ولد إنفانتينو، رئيس "الفيفا" منذ عام 2016 في لأبوين مهاجرين إيطاليين، وهو متزوج من لبنانية.وأفادت تقارير صحفية بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون استكمل الإجراءات اللازمة لتجنيس إنفانتينو خلال اجتماع.