موريسي: مقتل عنصري الحرس الوطني اللذين تعرضا لإطلاق نار قرب البيت الأبيض

وقال موريسي، انه "توفي عضوان من لولاية فرجينيا الغربية اللذان تعرضا لإطلاق نار في العاصمة".واشار الى ان "العنصرين توفيا متأثرين بجراحهما".وفي وقت سابق، تعرض عضوين من الحرس الوطني لاطلاق نار في هجوم مسلح قري البيت الابيض.