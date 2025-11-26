اوروبا تحت تهديد "الفطر الفائق".. مقاومة للأدوية وانتشار سريع!

ووفقا للخبراء، يثير Trichophyton indotineae القلق، لأنه قد ينذر بمرحلة جديدة من مقاومة العدوى للأدوية في أوروبا. ويتميز هذا الفطر بمقاومة استثنائية للأدوية المضادة للفطريات القياسية، ما يعقد العلاج ويطيل مدته بشكل كبير.ويشير ديفيد دينينغ، الخبير البارز في الأمراض المعدية بجامعة ، إلى أن هذه الخاصية تصنف السلالة ضمن ما يُعرف بـ "الكائنات الفائقة"، التي تهدد فعالية العلاجات الحالية.وتظهر العدوى على شكل طفح جلدي أحمر فاتح اللون، يسبب حكة شديدة، ويتركز عادة في طيات الجلد مثل الفخذين والجزء الداخلي للأرداف. وإلى جانب الانزعاج الكبير الذي يسببه، يشكل صعوبة في العلاج تجعل حياة المصاب به مرهقة للغاية.ووفقا للإحصاءات، ازداد عدد حالات الإصابة بهذا الفطر بنسبة تقارب 500% خلال السنوات الثلاث الماضية.وينتقل الفطر المعدي عن طريق الاتصال المباشر مع شخص مصاب، أو الأسطح الملوثة، أو الاتصال الجنسي، ما يزيد من نطاق المخاطر المحتملة ويستدعي اليقظة الطبية.