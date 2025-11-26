مدينة عربية تكشف عن أكبر سبيكة فضية بالعالم

وأضاف : "كشفت منطقة التجارة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة عن أكبر سبيكة فضة في العالم، بوزن 1971 كجم، والتي سجلت رسميا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية".وتخلد هذه السبيكة، التي كُشف النقاب عنها خلال مؤتمر دبي للمعادن الثمينة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، ذكرى تأسيس ، وترمز إلى الطموح الوطني والحرفية والابتكار".ويبلغ طول السبيكة 1.3 متر، ومن المقرر تحويلها إلى عملة رقمية وبيعها للمستثمرين عبر منصة تداول .ويمثل ترميز سبيكة الفضة القياسية إنجازا بارزا، ما يعزز طموح دبي لتصبح معيارا عالميا لترميز الأصول الحقيقية الموثوقة والخاضعة للتنظيم.