زلزال قوي يضرب إندونيسيا

وجاء في بيان الوكالة: "مؤكد: في 27 2025، الساعة 11:56 صباحا (بالتوقيت المحلي)، وقع على لجزيرة سومطرة الشمالية. بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر، وعمقه 10 كيلومترات".ولم يتم الإعلان عن أي أرقام عن الخسائر أو الأضرار الناجمة عن الزلزال. ولم ترد أي تقارير عن خطر تسونامي حتى الآن.ويأتي هذا الزلزال بعد إعلان الشرطة الإندونيسية أمس عن مقتل 10 أشخاص على الأقل في فيضانات وانهيارات أرضية نجمت عن أمطار غزيرة في جزيرة سومطرة بينما لا يزال 6 آخرون في عداد المفقودين.