الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل قبل المواجهة المقبلة

وأضاف أن "العدو اليوم في أضعف حالاته، ونحن نعد الدقائق للمواجهة النهائية، ومستعدون لتحمل أي مشقة من أجل الحفاظ على الاستقلال والشرف والكرامة".يذكر أنه في 13 يونيو 2025، شنت عملية جوية واسعة استهدفت عشرات المنشآت العسكرية والنووية الإيرانية، بما في ذلك مراكز تخصيب نووي ومنشآت صواريخ، ضمن ما وصفته بـ"عمليات استباقية".وردا على ذلك، أطلق الجانب الإيراني صواريخ باليستية وطائرات مسيرة نحو إسرائيل في أيام لاحقة.وانتهت الجولة بعد أيام بإعلان هدنة، وفق ما يروج إعلاميا تحت تسمية "حرب الـ12 يوما".