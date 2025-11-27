بابا الفاتيكان يصل العاصمة التركية أنقرة

وذكرت وسائل إعلام تركية وصول طائرة الى مطار انقرة الدولي في اول زيارة رسمية له.وسيلتقي البابا الرئيس إردوغان، ثم سيتجه بعد الى زيارة يوم الأحد المقبل، ومن المتوقع أن يكون موضوع السلام محوراً رئيسياً للزيارة.