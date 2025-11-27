"ترامب والعصفورة".. دعم لا متناهي لصاحب الأصول الفلسطينية فمن هو؟

الرئيس الأمريكي ، أعلن، يوم أمس، عن دعمه للمرشح الرئاسي عن المحافظ في هندوراس، نصري عصفورة.وقال إنه يستطيع العمل مع عصفورة الملقب بـ"تيتو عصفورة" لمكافحة الإتجار بالمخدرات، واصفا إياه بأنه "الصديق الحقيقي الوحيد للحرية في هندوراس"، وحث الناس على التصويت له.وكتب على منصته "تروث سوشيال": "آمل أن يصوت شعب هندوراس للحرية والديمقراطية، وأن ينتخب تيتو عصفورة رئيسا".ويتوجه الناخبون في هندوراس، إلى صناديق الاقتراع، يوم الأحد القادم، للتصويت في انتخابات لا تزال محسومة، حيث تُظهر استطلاعات الرأي أن عصفورة عمدة العاصمة تيغوسيغالبا السابق، متعادل تقريبا مع السابق ريكسي مونكادا، من حزب "ليبر" اليساري الحاكم، ومقدم البرامج سلفادور من الحزب الليبرالي الوسطي.ويترشح عصفورة، السياسي ورجل الأعمال البالغ من العمر 67 عاما، للرئاسة للمرة الثانية على التوالي، حاملا لواء الحزب الوطني، المتحالف مع اليمين المحافظ، والذي يقضي رئيسه الأخير، خوان (2014-2022)، عقوبة في بتهمة الاتجار بالمخدرات.وُلد عصفورة في تيغوسيغالبا في 8 يونيو/حزيران 1958، لعائلة من أصل فلسطيني، ودرس الهندسة المدنية لكنه لم يكمل دراسته الجامعية.في تسعينيات الماضي، دخل الحياة العامة خلال عهد نورا غونيرا، السيدة الأولى السابقة وأول عمدة لمدينة تيغوسيغالبا من عام 1990 إلى عام 1994، وبصفته مسؤولا كفؤا ومتواضعا، شارك في إدارات المدينة اللاحقة، وكان أيضا عضوا في ووزيرا للاستثمار الاجتماعي.في الانتخابات العامة لعام 2013، أصبح عصفورة عمدة المنطقة المركزية، التي تضم تيغوسيغالبا وكوماياغويلا، حيث تميزت إدارته بمشاريع البنية التحتية للطرق، مما أهّله لإعادة انتخابه عام 2017. وخلال تلك الفترة، اكتسب لقب "بابي، في خدمتك" تقديرا لأعماله العامة.على الرغم من أنه كان يُظهر صورة متواضعة ومجتهدة، يرتدي دائما الجينز والأكمام الملفوفة، إلا أنه يخضع للتحقيق، إلى جانب مسؤولين سابقين آخرين من إدارته في العاصمة، بتهمة التورط في مخطط لاختلاس الأموال العامة وغسل الأموال.صرح المرشح بأن الإجراءات المتخذة ضده ذات دوافع سياسية، وينفي ارتكاب أي مخالفات، وعندما سُئل خلال حملته الانتخابية عما إذا كان يمثل اليمين المتطرف، قال: "التطرف لا يجدي نفعا. يجب أن نسعى إلى تحقيق التوازن (...) فالناس لا يهمهم إن كنت قبيحا أو جميلا، أو يساريا أو يمينيا، أو أخضر أو أحمر أو أزرق.. ما يريدونه هو حلول".وأكد أن ضروري لدفع البلاد قدما، وأن أجندته السياسية تركز على الوظائف والتعليم والأمن.ويحكم هندوراس منذ عام 2021 الرئيس شيومارا ، الذي أقام علاقات وثيقة مع كوبا وفنزويلا، وهما دولتان غارقتان في أزمات اقتصادية عميقة، ودائما ما تهاجمهما .وقال ترامب إن مرشح الحزب الحاكم، مونكادا، شيوعي، بينما اعتبر أن نصر الله "على حافة الشيوعية" ويترشح لانتزاع أصوات من عصفورة، ولم يُعرّف أيٌّ من المرشحين نفسه بأنه شيوعي."هل سيسيطر (الرئيس الفنزويلي نيكولاس) وعصابات التابعة له على كما سيطروا على كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا؟" تساءل ترامب في منشوره، مؤكدا أن عصفورة سيُقاتل ضد مادورو.واتهمت إدارة ترامب الرئيس الفنزويلي بالارتباط بتهريب المخدرات والجماعات الإجرامية، وهو ما ينفيه مادورو.وأيا كان المرشح الذي سيفوز بأغلبية بسيطة يوم الأحد، فسيحكم البلاد بين عامي 2026 و2030.ويخشى بعض المحللين السياسيين من فوز أكثر من مرشح، نظرا لتقارب نتائج السباق. بحسب وكالة رويترز.