بوتين: لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أوكرانيا.. بعض البنود سخيفة

وقال ، في تصريحات صحفية، إنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد بشأن التسوية في أوكرانيا"، مشيرا الى ان "المقترح الأمريكي للسلام قد يكون أساسا للتوصل إلى اتفاق مستقبلي".وتابع: "كل بند من بنود خطة السلام لأوكرانيا يحتاج إلى جلسة نقاش جدية"، لافتا الى انه "يجب ترجمة مسودة الخطة الخاصة بأوكرانيا إلى لغة دبلوماسية لأن بعض بنودها تبدو سخيفة".وأشار الى انه "لا صيغة نهائية بعد للمقترح الأمريكي بشأن السلام ونرى أن تأخذ مواقفنا في الاعتبار، ومن المقرر أن يصل الوفد الأمريكي إلى الأسبوع المقبل".وأكمل، أنه "القتال سيتوقف بانسحاب أوكرانيا من الأراضي التي تحتلها في وإن لم تنسحب فسنحقق أهدافنا عسكريا".