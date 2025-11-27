نداء من الأزهر بعد تكرار جرائم التحرش بالأطفال في المدارس

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
علناً
من
02:15 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أول تعليق للإطار التنسيقي بعد استهداف حقل كورمور للغاز
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548241-638998518916439825.png
نداء من الأزهر بعد تكرار جرائم التحرش بالأطفال في المدارس
دوليات
2025-11-27 | 09:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
105 شوهد
أكد
الأزهر الشريف
أن التحرش بالأطفال جريمة منحطة حرمتها جميع الأديان والشرائع، وأنها جريمة مكتملة الأركان في حق المجتمع كله، مناشدا الهيئات التشريعية تغليظ عقوبة التحرش بالأطفال.
وذكر
الأزهر
في بيان، اليوم الخميس، أنه "تابع بقلقٍ بالغٍ وبحزن أليم ما تداولته الأنباء خلال الفترة الأخيرة من حوادث التحرش بأطفالنا الأبرياء وانتهاك حرماتهم والمساس بشرف عائلاتهم، على أيدي عصابات مجرمة تجردت من كل معاني الرحمة والإنسانية، وضربت عرض الحائط بكل القيم الدينية والأخلاقية".
وشدد الأزهر على أن "هذا التحرش الخسيس الدنيء بالأطفال الأبرياء إنما هو جريمة منحطة حرمتها جميع الأديان والشرائع، وتقزز منها الذوق الآدمي والشعور الإنساني منذ القدم وحتى اليوم"، كما أنه "جريمة مكتملة الأركان ليس فقط في حق الضحايا من الأطفال وأسرهم، بل في حق المجتمع بأكمله، بسبب ما تشيعه من رعب وخوف في مشاعر الأسر والعائلات، والأذى الجسدي والنفسي الذي يلحق كل أفراد الأسرة، فضلًا عن كونها جريمة شنعاء تناقض الفطرة الإنسانيَّة السَّليمة التي فطر الله الناس عليها من حب الأطفال والحنوِّ بهم وحمايتهم وصون كرامتِهم".
واستصرخ الأزهر الهيئات التشريعية مطالبا بالنظر في تغليظ عقوبة التحرش بالأطفال إلى أقصى ما يمكن كي تسهم في القضاء على هذه الجريمة، وبما "يردع هؤلاء المجرمين الذين ليس لهم مثيل حتى في عالم الأحراش والوحوش، والوقوف بالمرصاد لمافيا عصابات التحرش بالأطفال، الذين يتخذون من الاعتداء على أطفالنا وقتل براءتهم؛ متعةً قذرة وتجارةً نجسة في عالم الظلام والفوضى".
وأشار إلى ضرورة التكاتف لتقديم الدعم النفسي للأطفال الأبرياء الذين تعرَّضوا للتحرش، والعمل على تأهيلهم نفسيا واجتماعيا ومساعدتهم على تجاوز تلك الصدمة العميقة التي لا يد لهم فيها، واستعادة شعورهم بالأمان والطُّمأنينة، والاستعانة في ذلك بالمختصين من علم النفس والاجتماع وعلماء الأديان، لاستعادة ثقتهم بأنفسهم وبالمجتمع من حولهم.
كما طالب الآباء والأمهات بمزيد من التيقظ لسلوك أبنائهم واحتوائهم، والتحدث معهم بشكل دوري، ورفع وعيهم بضرورة الإبلاغ عن أيِّ سلوكيات غريبة والإفصاح عنها دون خوف أو خجل، وتدخل الدولة بتشريعات حاسمة للمراقبة الصارمة للبيئة الرقمية التي يتعامل معها الأطفال، لحمايتهم من خطر الاستغلال الإلكتروني، ومن هذه التجارة التي تُحرمها المسؤولية الإنسانية والدينية والمجتمعية،
وشهدت الفترة الأخيرة عدة جرائم تحرش بالأطفال، آخرها جريمة الاعتداء على عدد من أطفال مدرسة دولية خاصة من 4 عاملين بالمدرسة، وهي الجريمة التي أحدثت ضجة كبيرة ودفعت
وزارة التربية والتعليم
لوضع قواعد جديدة من 17 بندا للتعامل مع الأطفال في المدارس الدولية الخاصة لحفظ سلامتهم وتشديد الرقابة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
خطة ترامب بشأن غزة: مخاوف من تكرار سيناريو ما بعد غزو العراق عام 2003
03:23 | 2025-10-02
السوداني يدعو من الدوحة إلى تحالف إسلامي لمواجهة التحديات ومنع تكرار الاعتداءات
08:17 | 2025-09-15
السفارة الامريكية توجه نداءً لرعاياها في الدوحة بعد الهجوم الإسرائيلي
09:00 | 2025-09-09
الأزهر يطلق تحذيرا عاجلا يخص لعبة الكترونية
12:07 | 2025-09-06
الازهر
التحرش بالاطفال
مصر
وزارة التربية والتعليم
الأزهر الشريف
وزارة التربية
الأزهر
الفوضى
الفطر
ﻹعادة
مافيا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
35.15%
03:22 | 2025-11-26
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:22 | 2025-11-26
صندوق التقاعد يوضح بشأن مواعيد إطلاق الرواتب التقاعدية
اقتصاد
23.8%
02:05 | 2025-11-27
صندوق التقاعد يوضح بشأن مواعيد إطلاق الرواتب التقاعدية
02:05 | 2025-11-27
زعيم ديني يحذر من نهاية الكون هذا العام
دوليات
23.42%
13:00 | 2025-11-26
زعيم ديني يحذر من نهاية الكون هذا العام
13:00 | 2025-11-26
الدولار يواصل التراجع في بورصة بغداد
اقتصاد
17.63%
08:25 | 2025-11-26
الدولار يواصل التراجع في بورصة بغداد
08:25 | 2025-11-26
المزيد
أحدث الحلقات
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ تشرين الثاني الى ٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ تشرين الثاني الى ٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-27
Live Talk
العلاقات خارج الزواج - Live Talk - الحلقة ١٦٩ | 2025
10:30 | 2025-11-27
Live Talk
العلاقات خارج الزواج - Live Talk - الحلقة ١٦٩ | 2025
10:30 | 2025-11-27
ناس وناس
منطقة الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-27
ناس وناس
منطقة الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-27
مايك السومرية
عزيز الربيعي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٤ | season 1
15:00 | 2025-11-26
مايك السومرية
عزيز الربيعي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٤ | season 1
15:00 | 2025-11-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-26
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 26-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-26
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 26-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-26
52 دقيقة
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
52 دقيقة
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
الأكثر مشاهدة
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ تشرين الثاني الى ٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ تشرين الثاني الى ٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-27
Live Talk
العلاقات خارج الزواج - Live Talk - الحلقة ١٦٩ | 2025
10:30 | 2025-11-27
Live Talk
العلاقات خارج الزواج - Live Talk - الحلقة ١٦٩ | 2025
10:30 | 2025-11-27
ناس وناس
منطقة الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-27
ناس وناس
منطقة الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-27
مايك السومرية
عزيز الربيعي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٤ | season 1
15:00 | 2025-11-26
مايك السومرية
عزيز الربيعي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٤ | season 1
15:00 | 2025-11-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-26
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 26-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-26
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 26-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-26
52 دقيقة
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
52 دقيقة
التأهيل في سجون العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٨ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-25
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
اخترنا لك
تفاصيل جديدة تخص حادث إطلاق النار في واشنطن
12:45 | 2025-11-27
المرشد الإيراني: انطلاق المقاومة في العالم بدأ من إيران
12:22 | 2025-11-27
الجيش الإسرائيلي يعلن عن "حدث أمني" في جبل الشيخ والجولان
12:20 | 2025-11-27
ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الهائل في هونغ كونغ
12:06 | 2025-11-27
الشرع يكشف عن "عرض" لانفصال إدلب عن سوريا
11:58 | 2025-11-27
بوتين: لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أوكرانيا.. بعض البنود سخيفة
08:53 | 2025-11-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.