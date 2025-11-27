بعد وقف تجارة أفغانستان مع باكستان.. كشف تفاصيل مثيرة

وشمل القرار وقف استيراد السلع الغذائية ومواد البناء والمنتجات الصناعية، بما فيها الأدوية التي كانت تشكّل أكثر من 40% من احتياجات السوق الدوائية في .وتعمل أفغانستان جاهدةً على تقليل اعتمادها الاقتصادي طويل الأمد على باكستان، وهو تحولٌ مدفوعٌ بتصاعد التوترات السياسية، والنزاعات الحدودية، والحاجة المُلِحّة للتنويع الاقتصادي.ورغم أن باكستان كانت تاريخيًا الشريك التجاري الرئيسي لأفغانستان وطريق العبور إلى الأسواق العالمية، إلا أن التصعيدات الأخيرة في الأعمال العدائية وإغلاق المعابر عبر خط دوراند أبرزت نقاط الضعف الكامنة في هذا الاعتماد.وتُمثل جهود كابول لتوجيه التجارة نحو جيرانها في ضرورةً استراتيجيةً وتحدٍّ مُعقّدًا في آنٍ واحد، مما يعكس قضايا مُتجذّرة في الاستقرار والتعاون الإقليميين.ولعقودٍ من الزمن، شكّلت باكستان بوابة أفغانستان للتجارة موانئ كراتشي وجوادر، مدعومةً بنقاط العبور الاستراتيجية في تورخام وشامان، وقد اعتمد التجار الأفغان بشكل كبير على هذه الطرق نظرًا لقربها النسبي وفعاليتها من حيث التكلفة، ويُؤكد تصدير باكستان للسلع الأساسية، كالفواكه الطازجة والأدوية والمنسوجات ومواد البناء، إلى أفغانستان هذا الترابط الاقتصادي.