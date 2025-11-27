الشرع يكشف عن "عرض" لانفصال إدلب عن سوريا

قال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الخميس، أنه عرض عليه كثيرا انفصال إدلب عن لكنه كان يرفض العرض دائما.

وأضاف الشرع خلال اتصال هاتفي مباشر أجراه مع محافظ ، أنه رد حينما عرض عليه الأمر: "لا خلي إدلب تسقط لكن تبقى موحدة". وأكد الشرع دعمه الكامل للجهود المبذولة في محافظة اللاذقية لتعزيز السلم وترسيخ الاستقرار المجتمعي. وشدد على أهمية تفعيل دور لجان الأحياء في مختلف مناطق المحافظة، وضرورة الإصغاء إلى مطالب الأهالي والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق الأمن المجتمعي.