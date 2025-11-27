الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548251-638998595349553883.jpg
الشرع يكشف عن "عرض" لانفصال إدلب عن سوريا
دوليات
2025-11-27 | 11:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
458 شوهد
قال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الخميس، أنه عرض عليه كثيرا انفصال إدلب عن
سوريا
لكنه كان يرفض العرض دائما.
وأضاف الشرع خلال اتصال هاتفي مباشر أجراه مع محافظ
اللاذقية
محمد عثمان
، أنه رد حينما عرض عليه الأمر: "لا خلي إدلب تسقط لكن تبقى
سوريا
موحدة".
وأكد الشرع دعمه الكامل للجهود المبذولة في محافظة اللاذقية لتعزيز السلم
الأهلي
وترسيخ الاستقرار المجتمعي.
وشدد على أهمية تفعيل دور لجان الأحياء في مختلف مناطق المحافظة، وضرورة الإصغاء إلى مطالب الأهالي والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق الأمن المجتمعي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
نتنياهو يكشف عن تنفيذ "عملية عسكرية" في سوريا
13:55 | 2025-08-31
سامسونج تطلق حملة "#تستاهل_أكثر" وتدعو المستخدمين لـ"الانفصال" عن هواتفهم القديمة
08:14 | 2025-10-16
نيكي نيكول تكشف كواليس انفصالها عن لامين يامال
03:31 | 2025-11-03
ترامب عن زيارة الشرع: "يقوم بعمل ممتاز"
05:20 | 2025-11-03
سوريا
الشرع
محمد عثمان
اللاذقية
الأهلي
