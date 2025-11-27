ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الهائل في هونغ كونغ

وكانت الحصيلة السابقة قد أشارت إلى 65 شخصا، في حين بلغ عدد المصابين 76 شخصا، بينهم 11 من عناصر الدفاع المدني.واندلع الحريق يوم أمس الأربعاء في مبان سكنية شاهقة، ويعتقد أنه بدأ من سقالات خيزران محيطة بالمباني في إطار مشروع جار، وانتشرت النيران بسرعة غير مسبوقة من المبنى الأول إلى ثلاثة مبانٍ مجاورة، ما أثار استغراب السلطات، التي أعلنت فتح تحقيق جنائي موسع لتحديد أسباب الكارثة وملابساتها.وأكدت السلطات المحلية توقيف ثلاثة أشخاص على خلفية الحادث، للاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل غير متعمد.