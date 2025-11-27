الجيش الإسرائيلي يعلن عن "حدث أمني" في جبل الشيخ والجولان

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "قبل قليل وردت تقارير عن أن عددا من المواطنين الإسرائيلين اقتحموا الحدود في نقطتين منفصلتين في منطقة هضبة الجولان وجبل الشيخ إلى داخل الأراضي السورية حيث هرعت قوات الجيش إلى النقطتين وتمكنت من رصد المواطنين بعد وقت قصير ليتم إعادتهم برفقة قوات الجيش وذلك بعدما اشتبك وتشاجر عدد منهم مع القوات".وأضاف: "تم القبض على المشتبه فيهم وتحويلهم إلى شرطة ".وأشار إلى أن "الجيش يدين بشدة الحادث ويؤكد أن الكلام يدور عن حادث خطير يعتبر مخالفة جنائية تعرض المواطنين وقوات الجيش للخطر".