تفاصيل جديدة تخص حادث إطلاق النار في واشنطن

كشف مسؤولون أمريكيون، الخميس، تفاصيل جديدة بخصوص حادث إطلاق النار على عناصر من الأمريكي في .



وأوضحت المدعية العامة في جانين ، أن المشتبه به أفغاني، يبلغ من العمر 29، ويدعى رحمان الله كنوال، وأنه دخل إلى ضمن عملية "مرحبا بالحلفاء"، وحصل على في أبريل.

وأضافت أنه قاد سيارته عبر البلاد من منزله في مدينة بيلينغهام بولاية واشنطن، واستخدم مسدسا من عيار "357 آند ويسون" في الهجوم، وفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية.



واستطردت المدعية العامة، في مؤتمر صحفي، أن المشتبه به قاد سيارته عبر البلاد مخططا لتنفيذ هجومه في واشنطن، موضحة أنه سيواجه 3 تهم تتعلق بالاعتداء بقصد القتل تحت تهديد السلاح، إضافة إلى حيازة سلاح ناري أثناء ارتكاب جريمة عنف، وقد أضاف تهم أخرى.



وقالت إن المشتبه به كان يعيش في بيلينغهام بولاية واشنطن مع زوجته وخمسة أطفال.



ووقع إطلاق النار بعد ظهر الأربعاء في قلب العاصمة الأمريكية، التي ينتشر فيها منذ أغسطس مئات جنود الاحتياط لإجراء دوريات راجلة بناء على طلب الرئيس الأمريكي ، وخلافا لرأي السلطات الديمقراطية المحلية.



