دول أوروبية تدعو إلى حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.وقال وزراء خارجية الدول الأربع في البيان: "نحن - فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة - ندين بشدة التصعيد الهائل في عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، وندعو إلى الاستقرار في ، كما أن الأعمال المزعزعة للاستقرار تعرض نجاح خطة العشرين نقطة الخاصة بغزة، وآفاق السلام والأمن على المدى الطويل، للخطر".وأضاف البيان: "يجب أن تتوقف الهجمات، إنها تزرع الرعب في نفوس المدنيين، وتقوض جهود السلام الجارية، نحن، وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة".وهاجم مستوطنون متطرفون، يوم الاثنين الماضي، منازل ومركبات الفلسطينيين في قرية الجبعة جنوب غربي بالضفة الغربية، في اعتداء واسع النطاق شهدته المنطقة.وشنت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية واسعة شمال الضفة الغربية، شملت طوباس وطمون، وفرضت حصارا مشددا وحظر تجول، مع إغلاق المداخل بالسواتر الترابية.