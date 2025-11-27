فرار محتجزين من سجن فرنسي

وكان الرجلان، البالغان من العمر 19 و32 عاما، قيد الاحتجاز قبل المحاكمة، حسبما ذكرت "بي إف " اليوم الخميس، نقلا عن ممثلي الادعاء.ويخضع الشاب الأول البالغ من العمر 19 عاما للتحقيق في قضية محاولته تنفيذ عملية قتل مأجور والانتماء إلى منظمة إجرامية، ولديه سجل جنائي.واتهم الرجل الثاني البالغ من العمر 32 عاما بالتهديد واستخدام العنف الشديد ضد شريكته، وتمكن المحتجزان من الهروب قبيل الفجر، حسبما أفادت نقابة العاملين بالسجون.