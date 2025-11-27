الجيش في غينيا بيساو يسيطر على العاصمة

قال مصدر في في ، إن مدينة بيساو عاصمة الدولة، تخضع لسيطرة العسكريين بشكل تام، مع توقف العمل في المكاتب والبنوك والأسواق والمتاجر.

وأضاف المصدر وفق وكالة "تاس" الروسية: "في الوقت الراهن، العاصمة تحت سيطرة العسكريين بالكامل. تم إغلاق بعض الطرق السريعة في وسط المدينة على طولها بالكامل، من قبل شرطة الرد السريع. وتم نصب حواجز تفتيش عند مخارج المدينة وعلى طول الطريق المؤدي إلى المطار".

وأضاف "تنتشر دوريات عسكرية عديدة عند جميع التقاطعات، مع وجود نقاط للشرطة بين الحين والآخر. الشوارع مهجورة، وتوقفت الأعمال التجارية والبنوك والأسواق والمتاجر".



وأشار المصدر إلى أن كافة السيارات والمركبات تتعرض لتفتيش دقيق، بما فيها تلك التي تحمل لوحات دبلوماسية.



ويوم أمس الأربعاء، أفادت صحيفة " ديلي نيوز" بأن رئيس بيساو أومارو سيسوكو إمبالو، تم اعتقاله في ذات اليوم.

ويوم الأحد الماضي، شهدت غينيا بيساو انتخابات رئاسية وبرلمانية حاسمة سعى خلالها الرئيس للفوز بولاية ثانية، وأن يصبح أول رئيس في البلاد يترشح لفترتين متتاليتين، ولاحقا أعلن كل من سيسوكو إمبالو والمرشح المعارض دياس عن فوزه، وهو ما دفع لدخول البلاد في أزمة سياسية جديدة.