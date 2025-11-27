السجن 11 عاما للرئيس السابق في بيرو

وأضافت "آر بي بي" أن "المحكمة قضت بنفس الحكم على رئيسة الوزراء السابقة بيتسي تشافيز، المتحصنة حاليا في في ليما".ووجهت تهمة "التآمر ضد الدولة" إلى الرئيس السابق كاستيليو بسبب محاولته حل في 2022، والتي اعتبرها القضاء غير دستورية.وتواجه بيتسي تشافيز تهما جنائية في القضية ذاتها لدورها المفترض في محاولة حل الكونغرس.هذا وحكمت محكمة بيروفية في وقت سابق، على الرئيس الأسبق فيزكارا بالسجن 14 عاما بتهم فساد، ومنعته من تولي أي منصب عام لمدة تسع سنوات، وفقا لمكتب في البلاد.