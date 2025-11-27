رجل يضرم النار في كنيس بمدينة أوكرانية

وكتب السفير على قناته في تلغرام: "اندلع اليوم حريق متعمد في كنيس ساديغورا بمدينة تشيرنيفتسي. ووفقا للمعلومات الأولية، يُعاني مُشعل الحريق من اضطراب نفسي، وقد احتجزته الشرطة".وأفاد برودسكي بأن الحادث لم يتسبب بأية إصابات، لكن ألحق بمبنى الكنيس أضرارا.وأضاف برودسكي أن على تواصل مع حاخام تشيرنيفتسي والجالية اليهودية المحلية.