ألمانيا ترفض التدخل الأمريكي في سياسة الهجرة

وقال ميرتس في تصريح ردا على توجيه من نشر الأسبوع الماضي على منصة "إكس" موجه إلى الدبلوماسيين الأمريكيين المعتمدين في الدول الغربية للعمل نحو سياسة هجرة أكثر صرامة لحماية مواطنيها من مخاطر الهجرة الجماعية، "لسنا بحاجة إلى تنبيهات من الخارج".وأكد المستشار الألماني أن "سياسة الهجرة شأن داخلي بحت ونحن نقرر بشأنها ما نراه مناسبا لبلادنا"، وتابع قائلا: "نحن في جمهورية على الطريق الصحيح منذ تشكيل هذه الحكومة".ودعت الخارجية الأمريكية في المنشور الدبلوماسيين الأمريكيين إلى حث حكومات الدول الغربية على "اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية مواطنيها من مخاطر الهجرة الجماعية".وجاء في المنشور أن "الهجرة الجماعية تمثل تهديدا وجوديا للحضارة الغربية وتقوض استقرار الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة".ووجهت الأمريكية أيضا دبلوماسييها في الخارج بالإبلاغ عن الإجراءات الحكومية "التي تعاقب المواطنين الذين يعارضون استمرار الهجرة الجماعية".