ترامب يسخر من عمر.. ومخطط لطرد الصوماليين

وقال ردًّا على سؤال حول علاقة الصوماليين بمنفذ هجوم : " لا توجد علاقة، لكن الصوماليين سببوا لنا الكثير من المتاعب. وقد كلفونا أموالاً طائلة"، متسائلاً: "لماذا ندفع المال للصومال؟".وأضاف: "لن نستقبلهم بعد الآن. سنطرد الكثير منهم من ، لأنهم لا يجلبون لنا سوى المتاعب"، وفق تعبيره.وسخر ترامب من النائبة الديمقراطية ذات الأصول ، زاعمًا أنها "لا تجيد سوى انتقاد الولايات المتحدة والدستور"، حسب قوله.