رجل يضرم النار في كنيس بمدينة أوكرانية
هل بضمنهم عراقيون.. ترامب يصدر أمرا يخص الحاصلين على لجوء وإقامة من 19 دولة
دوليات
2025-11-28 | 01:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز
– دولي
أمر الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
بإجراء مراجعة واسعة النطاق لطلبات
اللجوء
التي تمت الموافقة عليها في عهد الرئيس السابق
جو بايدن
، وبطاقات الإقامة
الخضراء
الممنوحة لمواطني 19 دولة، بينها دول عربية.
وبحسب "رويترز"، يقول مسؤولون أمريكيون إن "المهاجر الأفغاني المشتبه به في إطلاق النار على اثنين من أفراد
الحرس الوطني
في
واشنطن
العاصمة الأربعاء، دخل
الولايات المتحدة
في عام 2021 بموجب برنامج إعادة توطين".
وبعد ساعات من إطلاق النار، الذي أدى لإصابة اثنين من أفراد الحرس الوطني بإصابات خطيرة، أعلنت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية تعليق النظر في جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالمواطنين الأفغان فورا وإلى أجل غير مسمى.
وأعلنت
وزارة الأمن الداخلي
الأمريكية، امس الخميس، أن
إدارة ترامب
توسع نطاق هذا التحرك ليشمل مراجعة جميع طلبات
اللجوء
التي تمت الموافقة عليها في عهد إدارة بايدن.
ومُنح المشتبه به حق اللجوء هذا العام في عهد
ترامب
، وفقا لملف حكومي أمريكي اطلعت عليه "رويترز".
وقال مدير دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية جوزيف إدلو، في بيان، إنه "وجه أيضا بإعادة فحص شاملة ودقيقة لجميع بطاقات الإقامة
الخضراء
لكل أجنبي من جميع الدول المثيرة للقلق بناء على طلب ترامب".
وأكد إدلو أن "حماية البلاد تظل ذات أهمية قصوى وأن الشعب الأمريكي لن يتحمل تكلفة سياسات إعادة التوطين المتهورة التي انتهجتها الإدارة السابقة".
وعن الدول التي تعتبر "مثيرة للقلق"، أشارت
الإدارة الأمريكية
إلى الدول الـ19 المدرجة في إعلان رئاسي صدر في حزيران.
وتشمل الدول الـ19
أفغانستان
، وبورما، وتشاد، والكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، وبوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.
وكان ترامب دعا بالفعل إلى "إعادة فحص" جميع المواطنين الأفغان الذين قدموا إلى الولايات المتحدة في عهد سلفه، قائلا إن الولايات المتحدة بحاجة إلى اتخاذ تدابير لضمان ترحيل أي شخص لا "يُضيف فائدة لبلدنا".
ومنذ عودته إلى
البيت الأبيض
في وقت سابق من العام الجاري، اتخذ ترامب إجراءات صارمة ضد المهاجرين.
ويوم الثلاثاء أمرت إدارته بإجراء مراجعة شاملة لجميع اللاجئين الذين دخلوا الولايات المتحدة في عهد بايدن.
ووفقا للمذكرة التي وقعها إدلو، سيُطبق هذا الأمر على حوالي 233 ألف لاجئ دخلوا الولايات المتحدة بين 20 كانون الثاني 2021 و20 شباط 2025.
وفي أواخر تشرين الأول، حدد ترامب الحد الأقصى لقبول اللاجئين للسنة المالية 2026 عند مستوى قياسي منخفض بلغ 7500، قائلا إن الولايات المتحدة ستركز على استقطاب البيض من
جنوب أفريقيا
.
مقالات ذات صلة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يخص فروع جماعة الإخوان
16:56 | 2025-11-24
ألمانيا: إقامة دولة فلسطينية هي هدفنا
06:29 | 2025-09-22
التعليم تصدر أمراً وزارياً بإلغاء إجازة تأسيس كلية أهلية في بغداد
01:05 | 2025-10-16
ترامب يوقع امرا لإعداد "قائمة سوداء" للدول.. هل تتضمن العراق؟
00:54 | 2025-09-06
امريكا
لجوء
وزارة الأمن الداخلي
الإدارة الأمريكية
الولايات المتحدة
غينيا الاستوائية
السومرية نيوز
دونالد ترامب
البيت الأبيض
جنوب أفريقيا
