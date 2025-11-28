هل بضمنهم عراقيون.. ترامب يصدر أمرا يخص الحاصلين على لجوء وإقامة من 19 دولة

وبحسب "رويترز"، يقول مسؤولون أمريكيون إن "المهاجر الأفغاني المشتبه به في إطلاق النار على اثنين من أفراد في العاصمة الأربعاء، دخل في عام 2021 بموجب برنامج إعادة توطين".وبعد ساعات من إطلاق النار، الذي أدى لإصابة اثنين من أفراد الحرس الوطني بإصابات خطيرة، أعلنت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية تعليق النظر في جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالمواطنين الأفغان فورا وإلى أجل غير مسمى.وأعلنت الأمريكية، امس الخميس، أن توسع نطاق هذا التحرك ليشمل مراجعة جميع طلبات التي تمت الموافقة عليها في عهد إدارة بايدن.ومُنح المشتبه به حق اللجوء هذا العام في عهد ، وفقا لملف حكومي أمريكي اطلعت عليه "رويترز".وقال مدير دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية جوزيف إدلو، في بيان، إنه "وجه أيضا بإعادة فحص شاملة ودقيقة لجميع بطاقات الإقامة لكل أجنبي من جميع الدول المثيرة للقلق بناء على طلب ترامب".وأكد إدلو أن "حماية البلاد تظل ذات أهمية قصوى وأن الشعب الأمريكي لن يتحمل تكلفة سياسات إعادة التوطين المتهورة التي انتهجتها الإدارة السابقة".وعن الدول التي تعتبر "مثيرة للقلق"، أشارت إلى الدول الـ19 المدرجة في إعلان رئاسي صدر في حزيران.وتشمل الدول الـ19 ، وبورما، وتشاد، والكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، وبوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.وكان ترامب دعا بالفعل إلى "إعادة فحص" جميع المواطنين الأفغان الذين قدموا إلى الولايات المتحدة في عهد سلفه، قائلا إن الولايات المتحدة بحاجة إلى اتخاذ تدابير لضمان ترحيل أي شخص لا "يُضيف فائدة لبلدنا".ومنذ عودته إلى في وقت سابق من العام الجاري، اتخذ ترامب إجراءات صارمة ضد المهاجرين.ويوم الثلاثاء أمرت إدارته بإجراء مراجعة شاملة لجميع اللاجئين الذين دخلوا الولايات المتحدة في عهد بايدن.ووفقا للمذكرة التي وقعها إدلو، سيُطبق هذا الأمر على حوالي 233 ألف لاجئ دخلوا الولايات المتحدة بين 20 كانون الثاني 2021 و20 شباط 2025.وفي أواخر تشرين الأول، حدد ترامب الحد الأقصى لقبول اللاجئين للسنة المالية 2026 عند مستوى قياسي منخفض بلغ 7500، قائلا إن الولايات المتحدة ستركز على استقطاب البيض من .