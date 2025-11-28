قتلى وجرحى ونزوح العشرات.. ماذا يحدث في بيت جن؟

وذكرت السورية ان "القصف جاء عقب محاصرة دورية إسرائيلية أثناء توغلها في البلدة واندلاع اشتباك مع الأهالي"، مبينة "استمرار تحليق طيران الاحتلال بكثافة في أجواء بلدة بيت جن بريف دمشق".وأكدت "نزوح عشرات العائلات من البلدة إلى المناطق القريبة والأكثر أمنا"، موضحة ان "هناك مصابون عالقون تحت الأنقاض جراء التوغل الإسرائيلي في بيت جن".وكشفت مصادر محلية "مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في قصف مدفعي وصاروخي إسرائيلي استهدف بلدة بيت جن".وأكد الدفاع المدني السوري ان "فرقنا لم تتمكن من دخول بيت جن لإسعاف المصابين في ظل استمرار الاحتلال باستهداف أي حركة".فيما ذكر الاعلام الإسرائيلي ان "الجيش انسحب من بلدة بيت جن بريف دمشق بعد توغله فجر اليوم"، لافتا الى "إصابة جنديين إسرائيليين في اشتباكات ببلدة بيت جن".وتابع ان "الجيش الإسرائيلي اعتقل 3 سوريين من البلدة قبل انسحابه".وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية ان "قوات من الجيش اقتحمت بلدة بيت جن جنوب لتنفيذ عملية اعتقال وتعرضت لإطلاق نار"، موضحة ان "الجيش انسحب إلى أطراف بلدة بيت جن بعد ساعتين من الاشتباكات".وتابعت ان "الجيش استخدم المدفعية ومسيرات خلال اشتباكات في بيت جن".فيما زعمت صحيفة "محاصرة قوة إسرائيلية توغلت في قرية بيت جن ما استدعى قصفا لتخليصها"، موضحة ان "6 جنود إسرائيليين بينهم ضابطان أصيبوا في اشتباكات بيت جن".وذكرت ان "القصف بالطائرات أدى إلى مقتل سوريين وجرح آخرين".فيما اكد الجيش الإسرائيلي ان "المشتبه بهم عملوا في قرية بيت جن وشاركوا في تطوير مخططات إرهابية ضد مواطني "، لافتا الى ان "المسلحين أطلقوا النار على قواتنا التي ردت عليهم وقدمنا إسنادا جويا للقوات بالمنطقة".وبين "تمكنا من اعتقال جميع المطلوبين والقضاء على عدد من المسلحين".فيما اشارت الإذاعة الإسرائيلية الى ان "الجيش اكد انتهاء العملية في سوريا وإصابة 6 جنود وقتل عدد من المخربين خلال الاشتباكات".وبينت هيئة البث الإسرائيلية ان "هدف الجيش من عملية بيت جن اعتقال شقيقين سبق أن زرعا عبوات وشاركا في إطلاق صاروخ"، موضحة انه "بعد تنفيذ الاعتقال ومغادرة الجنود أطلق مسلحون النار من 200 متر على مركبة عسكرية".وأكدت انه "تم نقل الجنود المصابين بمروحيات لتلقي العلاج في مستشفيي رامبام وشيبا".