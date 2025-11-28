حملة في الولايات المتحدة لترحيل المهاجرين المسلمين

ويكتسب هذا الملف أهمية متزايدة، إذ أن تتخذ بالفعل خطوات في هذا الاتجاه من خلال تعليق جميع طلبات الهجرة المقدمة من مواطني ، وهي خطوة لا يرفضها بعض الجمهوريين المعتدلين تماما.وقال النائب دون بيكون (جمهوري من نبراسكا)، وهو من المنتقدين العلنيين للرئيس ، لموقع "أكسيوس": "آمل أن يعطوا اعتبارا إضافيا للمترجمين. أوافق على أنه يجب فحص الجميع".وأضاف النائب نيك لالوتا (جمهوري من نيويورك): "يجب على قادة وضع السياسة جانبًا ودراسة المخاطر والمكاسب لبرنامج التأشيرات الخاصة Special Immigrant Visas بشكل محايد".وأصيب عضوان من بجروح حرجة يوم الأربعاء عندما أُطلقت عليهما النار قرب في هجوم وصفه المسؤولون بأنه استهداف متعمد.ووفق التقارير فإن المشتبه به البالغ من العمر 29 عاما وصل إلى في عام 2021 ضمن عملية "ترحيب الحلفاء" (Operation Allies Welcome) بعد عمله مع وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووكالات حكومية أخرى في قندهار.وقال ترامب يوم الأربعاء إن إطلاق النار "يؤكد أعظم تهديد للأمن القومي تواجهه أمتنا"، وأضاف أن الولايات المتحدة "يجب أن تعيد فحص كل أجنبي من أفغانستان دخل بلدنا في عهد بايدن".وبينما تتخذ الإدارة خطوات لتقييد الهجرة، يرغب بعض الجمهوريين في بالذهاب أبعد من مجرد تعليق الهجرة الأفغانية.وقال السناتور (جمهوري من ألاباما): "يجب أن نحظر فورا جميع المهاجرين ونرحل كل إسلامي يعيش بيننا وينتظر مهاجمتنا".وعبرت النائبة ماري ميلر (جمهورية من إلينوي) عن نفس الموقف، قائلة: "رحلوهم جميعا. الآن".وأضاف النائب تشيب روي (جمهوري من تكساس): "نعرف الحل. توقفوا عن استيراد الإسلاميين. رحلوا الإسلاميين".ويأتي ذلك في ظل جهود الإدارة لتقليص الهجرة إلى الولايات المتحدة، خصوصا من الدول ذات الأغلبية المسلمة، ضمن أجندتها الشاملة المناهضة للهجرة.ويضغط السناتور (جمهوري من فلوريدا) على التصويت على مشروع قانونه الذي يفرض "فحصا متكررا ودوريا" للاجئين الأفغان الذين وصلوا في عامي 2021 و2022 دون وثائق معينة.