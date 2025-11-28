زوج يقتل عروسه قبل زفافهما

وقام الشاب بطعنها بسلاح أبيض إثر خلافات أسرية بينهما فور عقد القران بينهما.وقد اعترف الزوج أمام جهات التحقيق بأنه طعن زوجته بسلاح أبيض، ما تسبب في وفاتها على الفور، مرجِعًا دافع الجريمة إلى خلافات أسرية نشبت بينهما.وأكد أحد أهالي القرية أن "العروسين قد عقدا قرانهما منذ أيام قليلة، ولم تجر بعد مراسم الاحتفال بالزفاف، ما يجعل الجريمة أكثر إيلامًا وصدمة للمجتمع المحلي".وعقب العثور على جثة الضحية، تم نقلها إلى مستشفى المراغة المركزي، تحت تصرف ، التي أمرت بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة بدقة.كما تم القبض على المتهم، الذي أقر بجريمته، وتحرر محضر بالواقعة، تمهيدًا لإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأثارت الواقعة حالة من الغضب والاستنكار في القرية والمحافظة، خاصة مع تكرار جرائم العنف الأسري التي تنتهي بمقتل نساء على يد أزواجهن أو أقاربهن، ما يجدد الدعوات لتشديد الرقابة المجتمعية والقانونية على مثل هذه الحالات، وتفعيل آليات الحماية للمرأة في مواجهة العنف الأسري.