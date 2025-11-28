دعوات جمهورية لطرد المهاجرين المسلمين بعد هجوم قرب البيت الأبيض

ووقع الحادث يوم الأربعاء الماضي، وترك الضحيتين في حالة حرجة قبل وفاة إحداهما، فيما جاء المشتبه به البالغ من العمر 29 عامًا إلى من العام 2021 مع وكالة الاستخبارات المركزية وغيرها من الوكالات الأمريكية في قندهار.وقال إن الحادث "يؤكد على أكبر تهديد للأمن القومي الأمريكي"، مطالبًا بمراجعة كل الوافدين من أفغانستان خلال إدارة بايدن، واتخاذ "كل الإجراءات اللازمة لضمان إزالة أي أجنبي لا ينتمي للبلاد أو لا يضيف فائدة لها" وفق تعبيره.وفي ، دعت بعض الشخصيات الجمهورية إلى خطوات أكثر تشددًا، إذ دعا السيناتور إلى "حظر دخول جميع المهاجرين وطرد كل إسلامي يعيش بيننا ينتظر للقيام بالهجوم" وفق تعبيره.أما النائبة ماري ميلر فقالت: "يجب طردهم جميعًا، فورًا"، في حين دعا النائب إلى "التوقف عن استيراد الإسلاميين، وطردهم" بحسب قوله.ويأتي هذا التصعيد في وقت تتخذ إجراءات لتقليص الهجرة من دول ذات أغلبية مسلمة، بما في ذلك إعلان ، في يونيو/ حزيران الماضي عن حظر السفر من أفغانستان، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، وإنهاء وضع الحماية المؤقتة لمهاجرين من عدة دول منها أفغانستان وسوريا.ومن المتوقع أن يدفع السيناتور للتصويت على يلزم بإجراء تدقيق دوري للمهاجرين الأفغان الذين وصلوا في 2021 و2022 دون الوثائق اللازمة، لضمان عدم تكرار أي تهديد أمني.