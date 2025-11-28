رئيس فنزويلا يقترب من "المنفى".. الى اين الواجهة وكيف سيحدث الامر؟

ويقول خبراء، إنه ليس من المفاجئ أن ينظر مادورو، الذي قال الرئيس الأمريكي إنه يريد إزاحته من منصبه "بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة"، إلى " كملاذ آمن محتمل إذا قرر الفرار من كاراكاس". بحسب الصحيفة.الطريق الصعب، كما صرّح ، ينطوي على استخدام والجوية الأمريكية الضخمة التي حشدها في منطقة البحر قرب ساحل فنزويلا لمحاولة القبض عليه أو تدمير عزيمة جيشه على القتال.ونقلت " " عن مصدر مطلع لم تذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث باسم ، قوله إن "تركيا هي المكان الأمثل له". مضيفا "مادورو يثق (الرئيس التركي) بأردوغان... يتمتع بعلاقات جيدة مع ترامب".وأضاف المصدر أن "صفقة منفى تركية محتملة لمادورو قد تأتي مع ضمانات، يفترض أنها تضمن عدم تسليمه إلى ، حيث يواجه لائحة اتهام بتهريب والفساد".وعندما سُئلت عما إذا كان نفي مادورو إلى تركيا قيد البحث أو قد نوقش، أو ما إذا كان ترامب، كما قال يوم الثلاثاء، "قد يتحدث معه" مباشرة، أجابت نائبة المتحدثة باسم آنا كيلي: "لا تعليق".في المقابل، نفت الحكومة الفنزويلية التقارير المتكررة التي تفيد بأن مادورو يُفكر في المنفي.وفي خطاب ألقاه أمام أنصاره يوم الثلاثاء في كاراكاس، قال مادورو إن على الفنزويليين أن يكونوا "قادرين على الدفاع عن كل شبر من هذه الأرض من أي نوع من التهديد أو العدوان الإمبريالي"، وتعهد "ببذل قصارى جهده" من أجل هذه القضية.وأشارت العديد من استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الأمريكيين لا يؤيدون التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا.كما اعتبر جزء كبير من قاعدة ترامب المؤيدة لـ"لنجعل عظيمة مجددا" - بمن فيهم بعض أعضاء - سرا، أن التوجه المتهور نحو الحرب قد يكون لوعده الانتخابي "لا مزيد من الحروب". وفق الصحيفة.ويتبنى وزير الخارجية الأمريكي ، وهو ابن مهاجرين كوبيين وعضو سابق في عن فلوريدا، موقفا متشددا تجاه مادورو.لكن عدة أشخاص مطلعين على نقاشات البيت الأبيض — خلال الولاية الأولى لترامب والآن — أكدوا أن الخط المتشدد يأتي مباشرة من الرئيس نفسه.وبالرغم من ذلك، فإن مادورو ليس بلا حلفاء دوليين. فوفق تقارير، توفر كوبا الأمن الشخصي له ولأركان سلطته.كما تعد حليفا وثيقا، إذ زودت الجيش الفنزويلي بالأسلحة وسدت بعض الثغرات الاقتصادية الناتجة عن العقوبات الأمريكية القاسية.ومع تصاعد الضغوط الأمريكية، تواصل مادورو الشهر الماضي مع روسيا والصين وإيران لطلب تعزيز قدراته العسكرية المتآكلة وطلب العون، وفق ما ذكرت " بوست".كما أُفيد أن عدة طائرات شحن روسية كبيرة تحمل شحنات غير معروفة هبطت مؤخرا في فنزويلا.غير أن خبراء استبعدوا روسيا أو أو كوبا كوجهات محتملة لمادورو إذا قرر أن وقته قد انتهى.وفي هذا الصدد، أوضح المصدر المطلع على تفكير الإدارة أنه "إذا كان قلقا بشأن الضمانات والوفاء بالاتفاق، فإن الهبوط في تركيا يوفر له مزيدا من الأمان".وتقول سونر جاغابتاي، الباحثة الأمريكية التركية في معهد واشنطن: "فنزويلا قد تكون الصراع الرابع الذي يساعد أردوغان في إنهائه إلى جانب ترامب".