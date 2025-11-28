ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات جنوب شرق آسيا

وتتعرض مناطق كبيرة في إندونيسيا وماليزيا وتايلاند منذ أسبوع لأمطار غزيرة تغذيها العواصف المدارية، صاحبها تشكل نادر لعاصفة استوائية في ، وفي ، لقي 46 شخصًا آخرين حتفهم جراء الإعصار.وأكد رئيس للتخفيف من الكوارث في إندونيسيا، سهاريانتو، أن حصيلة الوفيات في جزيرة سومطرة بلغت 174 قتيلًا حتى اليوم الجمعة، مع بقاء 79 شخصًا في عداد المفقودين ونزوح آلاف العائلات.وفي منطقة بادانغ باريامان التي سجلت 22 وفاة، اضطر السكان إلى التعامل مع مياه بلغ ارتفاعها مترًا واحدًا على الأقل، بينما لم تصل فرق البحث والإنقاذ إلى بعض القرى بعد.وفي بلدة باتانغ شمالي سومطرة، ما تزال الاتصالات مقطوعة في بعض المناطق، فيما تعمل السلطات على إعادة التيار الكهربائي وفتح الطرق التي أغلقتها الانهيارات الأرضية، وفق ما ذكره المتحدث باسم ، الذي أشار أيضا إلى استمرار نقل المساعدات جوًا إلى المناطق المنكوبة.وأعلنت الحكومة التايلاندية أن الفيضانات في ثماني مقاطعات جنوبية أسفرت عن 145 وفاة، مشيرة إلى أن أكثر من 3.5 مليون شخص تضرروا من السيول.وفي مدينة هات ياي، أكثر المناطق تضررًا، توقفت الأمطار يوم الجمعة، لكن المياه ما تزال تغمر الشوارع حتى مستوى الكاحل، فيما بقيت الكهرباء مقطوعة عن مناطق عدة، وبدأ السكان بتفقد حجم الخسائر التي طالت ممتلكاتهم خلال الأسبوع الماضي.