فرنسا.. حظر الهواتف المحمولة داخل المعاهد

وقال في زيارته لمنطقة "فوغس" (Vosges) ، "الكثير من هؤلاء الشباب يتواجدون على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى في المنازل، لذلك هم لا يقرأون.. يبلغ معدل استخدامهم لهذه المواقع أربع ساعات و20 دقيقة يوميا".واضاف "لدينا العديد من الشباب المدمنين على الهواتف.. لدينا شباب يصلون إلى الفصول الدراسية منهكين ويحتاجون إلى استخدام هواتفهم".وصرح ماكرون "القراءة هي الحل الأمثل.. الكتب ستجعلك أكثر ذكاء واستقلالية".