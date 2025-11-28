"إيرباص" تصدر أوامر استدعاء 6000 طائرة من طراز "A320"

وأفادت مصادر في قطاع الطيران بأنها ستشمل حوالي 6000 طائرة، أي أكثر من نصف أسطولها العالمي.وقالت " " في بيان إن حادثا وقع مؤخرا لطائرة من عائلة كشف أن الإشعاع الشمسي الشديد قد يفسد بيانات بالغة الأهمية لعمل أنظمة التحكم في الطيران.وذكرت مصادر في قطاع الطيران أن الحادث الذي أدى إلى إجراء إصلاح شامل يتعلق برحلة تابعة لشركة "جيت بلو" من ، إلى نيوارك نيوجيرسي، في 30 أكتوبر.وهبطت الرحلة 1230 اضطراريا في بفلوريدا، ونقل عدة أشخاص إلى المستشفى بعد عطل في نظام التحكم بالطائرة وانخفاض مفاجئ وغير مقصود في الارتفاع.