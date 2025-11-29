لقاح "كوفيد-19" يتسبب بكارثة في الولايات المتحدة والحصيلة 10 وفيات من الأطفال

وذكرت الصحيفة أن "نتائج التحقيق تشير إلى وفاة ما لا يقل عن عشرة أطفال "بعد وبسبب" التطعيم ضد "كوفيد-19".وبينت التقارير أن "السبب المباشر للوفاة هو التهاب عضلة القلب. مع ذلك، لا تتضمن الوثيقة تفاصيل عن أعمار الأطفال أو أي مشاكل صحية أخرى. كما لم يتم تحديد الشركة المصنعة للقاح".وأعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق أن شركات الأدوية يجب أن تنشر بيانات حول فعالية أدويتها لعلاج فيروس " "، مؤكدا أن "الشعب لديه الحق في معرفة الحقيقة".يذكر أن جائحة "كوفيد-19" أثارت انقساما سياسيا حادا في بين مؤيدي الإغلاق وحملات التطعيم، ومن اعتبروا هذه الإجراءات قيودا على الحرية.وعين ، الذي تلقى هو نفسه لقاح "كوفيد-19"، إف. كينيدي جونيور وزيرا للصحة، وقد بدأ هذا الأخير إصلاحا شاملا لسياسة اللقاحات الأمريكية.وفي نهاية أيار، أعلن كينيدي أن السلطات الفدرالية لن توصي بعد الآن بتطعيم الأطفال والنساء الحوامل ضد كوفيد.وكينيدي متهم بنشر معلومات مضللة حول اللقاحات، ومن بينها لقاح الحصبة، في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة أسوأ وباء حصبة تشهده منذ 30 عاما.