البيت الأبيض يطلق "قاعة عار" إلكترونية لعدد من وسائل الإعلام

وعلقت الناطقة الرسمية باسم كارولين ليفيت على هذا القسم الجديد قائلة: "البيت الأبيض بقيادة يعاقب الأخبار المزيفة كما لم يحدث من قبل".وظهرت على الصفحة الجديدة قائمة رئيسية ضمت صحيفة والقنوات وCNN وMSNBC، مع إشارة إلى أن هذه الوسائل الإعلامية تم ضبطها من قبل البيت الأبيض وهي تنشر قصصا كاذبة ومضللة".وفي قسم منفصل بعنوان "مجرم الوسائط للأسبوع"، تم إدراج CBS News مرة أخرى بالإضافة إلى الصحيفة الأمريكية " غلوب" والبريطانية "إندبندنت"، حيث زعمت الإدارة أن الصحفيين فيها "يشوهون ويبالغون في دعوات الرئيس ترامب لمحاسبة الديمقراطيين".كما وسع البيت الأبيض من نطاق المبادرة عبر إنشاء جدول أدرج فيه "مواد إعلامية مختلفة وصحفيين فرديين تم ضبطهم في الكذب، والمواد المتحيزة، وتشويه السياق، والإهمال، والجنون اليساري".وشملت القائمة الموسعة ممثلي صحيفتي "وول " و" تايمز"، وقناتي وCNN، وموقع Axios الإخباري، وهيئة الإذاعة البريطانية BBC، ووكالة "أسوشيتد برس"، وموقع "بوليتيكو" وغيرها من المؤسسات الإعلامية البارزة.وتمثل هذه الخطوة تصعيداً ملحوظاً في العلاقة المتوترة أصلا بين البيت الأبيض ومؤسسات الإعلام الرئيسية في .