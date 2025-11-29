قرار امريكي محبط لطالبي اللجوء

وأفاد إدلو بأن "سلامة الشعب الأمريكي تأتي دائما أولا".وذكر مدير خدمات المواطنة والهجرة في وقت سابق، إنه وجه بإعادة فحص كاملة وشاملة ودقيقة لكل بطاقة خضراء لكل أجنبي من كل دولة مثيرة للقلق بتوجيه من الرئيس الأمريكي ، ولم يحدد الجنسيات التي سيتم استهدافها.وتسمح البطاقة للمواطنين الأجانب بالعيش والعمل بشكل دائم في .كما أشار بيان صحفي صادر عن خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية إلى "19 دولة عالية المخاطر" دون ذكرها، لكنه تحدث عن مرسوم رئاسي صدر في حزيران الماضي يعلن حظر دخول الأشخاص القادمين من 12 دولة، بما في ذلك وإيران والصومال، وتقييد جزئي لدخول مواطني 7 دول أخرى بما في ذلك كوبا وفنزويلا.من جهتها، أعلنت أنها أوقفت فورا إصدار التأشيرات للأفراد المسافرين بجوازات سفر أفغانية.وقالت الوزارة عبر منصة "إكس" إنها "تتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية الأمريكي والسلامة العامة".وذكر المتحدث باسم الوزارة تومي بيغوت: "ليس لإدارة أولوية أعلى من ضمان سلامة الأمريكيين، وأطلقت جهدا حكوميا شاملا للدفاع عن الأمن القومي الأمريكي، ولهذا السبب اتخذت الوزارة إجراءً لإيقاف تأشيرات دخول المواطنين الأفغان إلى الولايات المتحدة في أعقاب الهجوم الإرهابي المروع على ".وقالت إنه "سيجري تعليق البت في جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالمواطنين الأفغان "بأثر فوري" عقب إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني بالقرب من فاراغوت ويست، القريبة من ".وجاءت تصريحاته بعد أن تم تحديد المواطن الأفغاني رحمن الله لاكانوال كمشتبه به في إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في ، الأربعاء.