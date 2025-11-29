التلوث في إيران يصل مستويات خطيرة جداً

وطالبت جهات صحية وبيئية بالسيطرة على المصادر الثابتة والمتحركة للتلوث وفرض إجراءات تقلل التنقل ورفع استعدادات أجهزة الإغاثة والإنقاذ، خاصة قطاعي والعلاج، للتعامل مع الوضع.وأوصت إدارة الأرصاد بضرورة "تجنب التنقل غير الضروري لجميع الفئات خلال ساعات ذروة تلوث الهواء، واستخدام الكمامات الصحية للتنقلات الضرورية في المناطق المزدحمة من المدينة".وذكر موقع " إنترناشونال" المعارض، في تقرير له، أنه "استمرارًا لأزمة تلوث الهواء المزمنة، وعجز الحكومة عن السيطرة على مصادر الانبعاثات، لا تزال جودة الهواء في بعض المدن الكبرى، وبينها وأصفهان ومشهد، في الحالة الحمراء لجميع المواطنين".من جهتها، كشفت "شركة مراقبة جودة هواء طهران"، أن "متوسط جودة الهواء في العاصمة، بناءً على مؤشر الجسيمات الدقيقة (PM2.5)، بلغ 160 نقطة، وهو ما يندرج تحت فئة (غير صحي للجميع)".