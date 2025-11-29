الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548420-638999957313040162.jpg
التلوث في إيران يصل مستويات خطيرة جداً
التلوث في إيران يصل مستويات خطيرة جداً
دوليات
2025-11-29 | 01:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
177 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
تقترب جودة الهواء في العاصمة الإيرانية
طهران
إلى مستويات "غير صحية جدًا"، في الأيام المقبلة، وسط مطالبات بفرض حالة
الطوارئ الصحية
في البلاد.
وطالبت جهات صحية وبيئية بالسيطرة على المصادر الثابتة والمتحركة للتلوث وفرض إجراءات تقلل التنقل ورفع استعدادات أجهزة الإغاثة والإنقاذ، خاصة قطاعي
الصحة
والعلاج، للتعامل مع الوضع.
وأوصت إدارة الأرصاد بضرورة "تجنب التنقل غير الضروري لجميع الفئات خلال ساعات ذروة تلوث الهواء، واستخدام الكمامات الصحية للتنقلات الضرورية في المناطق المزدحمة من المدينة".
وذكر موقع "
إيران
إنترناشونال" المعارض، في تقرير له، أنه "استمرارًا لأزمة تلوث الهواء المزمنة، وعجز الحكومة عن السيطرة على مصادر الانبعاثات، لا تزال جودة الهواء في بعض المدن الكبرى، وبينها
طهران
وأصفهان ومشهد، في الحالة الحمراء لجميع المواطنين".
من جهتها، كشفت "شركة مراقبة جودة هواء طهران"، أن "متوسط جودة الهواء في العاصمة، بناءً على مؤشر الجسيمات الدقيقة (PM2.5)، بلغ 160 نقطة، وهو ما يندرج تحت فئة (غير صحي للجميع)".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
ايران
تلوث
الطوارئ الصحية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
طهران
إيران
رانية
الصحة
+A
-A
