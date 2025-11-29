تفاصيل اغتيال الطبطبائي

ونفذ الجيش الإسرائيلي غارة مفاجئة استهدفت شقة في الضاحية الجنوبية لبيروت، دون سابق أو تحذيرات إخلاء؛ ما عكس البعد الاستخباراتي للعملية التي جاءت بعد التأكد من وجود الشخص المستهدف في المكان.وتتهم الطبطبائي بأنه "عنصر مركزي في ، انضم إلى صفوفه في ثمانينيات الماضي، وتولى سلسلة مناصب قيادية، منها قائد وحدة (الرضوان) ومسؤول عمليات الحزب في ".وذكر المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي أن "اغتيال هيثم الطبطبائي، الذي وصفه بأنه "قائد أركان حزب الله"، جاء بعد رصد محاولاته المتكررة لإعادة إعمار قوة التنظيم العسكرية".واعتبر المتحدث أن "القضاء على الطبطبائي ضربة قوية لقدرات حزب الله في القيادة والسيطرة والإدارة العسكرية"، معتبراً أن "هذه التطورات تعكس قصور عمليات وعدم كفاية جهوده".وشدد متحدث الجيش الإسرائيلي على أنه "لن يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة بناء قوة حزب الله سواء عبر تطبيق بنود الاتفاق بين إسرائيل ولبنان، أو عبر استخدام القوة عند الضرورة".وحذر من أن "أي محاولة من جانب حزب الله للمساس بأمن إسرائيل ستواجَه بقوة أشد"، داعياً " إلى مواصلة عملية نزع سلاح حزب الله بما يتوافق والالتزامات الواردة في الاتفاق".وكان "حزب الله" اللبناني أعلن، في بيان له، اغتيال هيثم الطبطبائي، الذي وصفه بأنه من "القيادة الميدانية المخضرمة"، بغارة إسرائيلية استهدفت منطقة " " في الضاحية الجنوبية لبيروت.ورصدت ، عبر "برنامج مكافآت من أجل العدالة" مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار أمريكي، مقابل معلومات عن هيثم الطبطبائي.وتصف الطبطبائي بأنه "قيادي عسكري بارز في حزب الله، وقاد للتنظيم في كل من سوريا واليمن".