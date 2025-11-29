عائلة مطلق النار قرب البيت الابيض تخرج عن صمتها: مصاب باضطرابات

ونقلت الشبكة عن مصادر قولها إن "أفراد عائلة المشتبه به، أكدوا أنه يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، أو ما يعرف اختصارا بـ"PTSD" والذي قالوا إنه ناجم عن القتال الذي خاضه في ".وقاتل الله لاكانوال في "الوحدة صفر" التابعة للقوات الخاصة الأفغانية، والتي ترعاها وتدربها "CIA".وكان المشتبه به، من بين أكثر من 190 ألف أفغاني سمح لهم بالدخول إلى بعد انسحابها من أفغانستان، بموجب برامج مصممة لإعادة توطين أولئك الذين ساعدوا الولايات المتحدة خلال حربها التي استمرت 20 عاما في البلاد.وعلى مدار أكثر من عقد، أخبرت مصادر شبكة CNN، أن لاكانوال خضع لجولات عدة من التدقيق - بدأت حوالي عام 2011 من قبل وكالة المخابرات المركزية عندما بدأ العمل مع ووكالات الاستخبارات - وانتهت في وقت سابق من هذا العام عندما وافقت على منحه الدائم في الولايات المتحدة.وفي عام 2021، كان لاكانوال جزءا من مجموعة ذات أولوية تم إجلاؤها من بعد سيطرة على العاصمة الأفغانية. ونظرا لعمله لصالح الولايات المتحدة، بما في ذلك خدمته في وحدة مكافحة الإرهاب الأفغانية النخبة، فقد اعتبر لاكانوال معرضا لخطر الانتقام بمجرد سيطرة طالبان على أفغانستان.وبعد إجلائه، خضع لاكانوال لما وصفته مصادر لشبكة CNN بمستويات متعددة من التدقيق من قبل وكالات حكومية أمريكية متعددة - أولا في دولة شرق أوسطية، ثم بانتظام على مدار السنوات القليلة الماضية أثناء إقامته في الولايات المتحدة.في نيسان، منح لاكانوال، الذي كان يقيم في ولاية ، حق اللجوء الدائم من قبل دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، التابعة لوزارة الأمن الداخلي.