رجل يضرم النار في كنيس بمدينة أوكرانية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548442-639000048148094994.webp
ساعة ذهبية على مكتب ترامب تثير الجدل.. ما قصتها؟
دوليات
2025-11-29 | 04:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
129 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أثارت ساعة مكتب ذهبية من "رولكس" وقِطعة ذهبية بقيمة 130 ألف دولار، أُهديتا للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
من مجموعة رجال أعمال سويسريين، جدلا واسعا في أوروبا والولايات المتحدة بشأن "شخصنة النفوذ الرئاسي" وصلة ذلك بالسياسات التجارية الأميركية.
وقال باسكواله تريديكو،
عضو البرلمان
الأوروبي والرئيس السابق للمعهد الوطني للضمان الاجتماعي في
إيطاليا
، إنه كان "مشمئزا من الهجوم الذهبي الساحر الذي جرى قبل أسابيع من قرار
ترامب
خفض الرسوم
الجمركية
على الواردات السويسرية من 39 بالمئة إلى 15 بالمئة".
وأضاف: "هذا أمر فظيع حقا، يبدو وكأنه تحويل السياسة الخارجية إلى سياسة أفراد".
من جانبها، اعتبرت ليزا ماتزوني، رئيسة
حزب الخضر
السويسري، أن "الهدايا تُظهر أن المنطق الفاسد لترامب قد سمّم النخب السويسرية"، مضيفة أن "اعتماد المجلس الفيدرالي على نخبة اقتصادية تمثل مصالح خاصة وتفتقر للشرعية الديمقراطية في مفاوضاته مع ترامب أمر غير مقبول".
الهدايا، التي قُدمت في الأسبوع الأول من تشرين الثاني، لم تكن لتُكتشف لولا قيام مدونين ومحققين عبر الإنترنت بالبحث عن مصدر ساعة جديدة ظهرت على مكتب ترامب في المكتب البيضاوي.
وتتبع المحققون مصدر الساعة إلى وفد سويسري من 7 رجال، من بينهم المدير التنفيذي لشركة رولكس، جان-فريديريك دوفور، الذي وصف الساعة في رسالة لترامب بأنها "تعبير متواضع ورصين عن صناعة الساعات السويسرية التقليدية".
أما سبيكة الذهب، المحفور عليها الرقم 45 والرقم 47 — في إشارة إلى رئاسة ترامب الأولى والثانية — فقد أهداها ماروان شكرَتشي، رئيس شركة تكرير الذهب السويسرية MKS.
إلى ذلك، نفى
البيت الأبيض
وجود أي علاقة بين الهدايا والاتفاق التجاري، إذ قال متحدث رسمي إن "المصلحة الوحيدة التي توجه قرارات الرئيس ترامب هي مصلحة الشعب الأميركي"، وإن التفاهم مع
سويسرا
جاء بعد التزامها بضخ "200 مليار دولار للتصنيع والتوظيف في
الولايات المتحدة
".
وأضاف مسؤول في
الإدارة الأميركية
أن البيت الأبيض يتلقى آلاف الهدايا التي تذهب إلى
الأرشيف الوطني
، مع إمكانية عرض بعضها في مكتبة الرئيس أو متحفه.
وأوضح أنه يجوز للرئيس الاحتفاظ ببعض الهدايا شخصيًا أو شراؤها، لكن ذلك قد يخضع للضرائب.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
ساعة
ذهبية
الإدارة الأميركية
الولايات المتحدة
الأرشيف الوطني
السومرية نيوز
دونالد ترامب
البيت الأبيض
عضو البرلمان
سومرية نيوز
+A
-A
أوكرانيا تعلن مسؤوليتها عن استهداف ناقلتي نفط أمام سواحل تركيا
07:31 | 2025-11-29
07:31 | 2025-11-29
سوريا تحذر من "استفزازات إسرائيلية" قد تجرها إلى مواجهة شاملة
07:06 | 2025-11-29
07:06 | 2025-11-29
عطل إلكتروني في "إيه 320" يربك شركات الطيران في آسيا وأميركا وأوروبا
06:32 | 2025-11-29
06:32 | 2025-11-29
اردوغان يستقبل بابا الفاتيكان في تركيا بأنشودة "طلع البدر علينا" (فيديو)
06:19 | 2025-11-29
06:19 | 2025-11-29
حزب الله يوجه رسالة إلى بابا الفاتيكان قبيل وصوله لبنان
05:39 | 2025-11-29
05:39 | 2025-11-29
إيران تصادر سفينتين تحملان وقودا مهربا قرب جزيرة كيش
03:50 | 2025-11-29
03:50 | 2025-11-29
