ساعة ذهبية على مكتب ترامب تثير الجدل.. ما قصتها؟

وقال باسكواله تريديكو، الأوروبي والرئيس السابق للمعهد الوطني للضمان الاجتماعي في ، إنه كان "مشمئزا من الهجوم الذهبي الساحر الذي جرى قبل أسابيع من قرار خفض الرسوم على الواردات السويسرية من 39 بالمئة إلى 15 بالمئة".وأضاف: "هذا أمر فظيع حقا، يبدو وكأنه تحويل السياسة الخارجية إلى سياسة أفراد".من جانبها، اعتبرت ليزا ماتزوني، رئيسة السويسري، أن "الهدايا تُظهر أن المنطق الفاسد لترامب قد سمّم النخب السويسرية"، مضيفة أن "اعتماد المجلس الفيدرالي على نخبة اقتصادية تمثل مصالح خاصة وتفتقر للشرعية الديمقراطية في مفاوضاته مع ترامب أمر غير مقبول".الهدايا، التي قُدمت في الأسبوع الأول من تشرين الثاني، لم تكن لتُكتشف لولا قيام مدونين ومحققين عبر الإنترنت بالبحث عن مصدر ساعة جديدة ظهرت على مكتب ترامب في المكتب البيضاوي.وتتبع المحققون مصدر الساعة إلى وفد سويسري من 7 رجال، من بينهم المدير التنفيذي لشركة رولكس، جان-فريديريك دوفور، الذي وصف الساعة في رسالة لترامب بأنها "تعبير متواضع ورصين عن صناعة الساعات السويسرية التقليدية".أما سبيكة الذهب، المحفور عليها الرقم 45 والرقم 47 — في إشارة إلى رئاسة ترامب الأولى والثانية — فقد أهداها ماروان شكرَتشي، رئيس شركة تكرير الذهب السويسرية MKS.إلى ذلك، نفى وجود أي علاقة بين الهدايا والاتفاق التجاري، إذ قال متحدث رسمي إن "المصلحة الوحيدة التي توجه قرارات الرئيس ترامب هي مصلحة الشعب الأميركي"، وإن التفاهم مع جاء بعد التزامها بضخ "200 مليار دولار للتصنيع والتوظيف في ".وأضاف مسؤول في أن البيت الأبيض يتلقى آلاف الهدايا التي تذهب إلى ، مع إمكانية عرض بعضها في مكتبة الرئيس أو متحفه.وأوضح أنه يجوز للرئيس الاحتفاظ ببعض الهدايا شخصيًا أو شراؤها، لكن ذلك قد يخضع للضرائب.