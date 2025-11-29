اردوغان يستقبل بابا الفاتيكان في تركيا بأنشودة "طلع البدر علينا" (فيديو)

ووصل البابا إلى ، في محطته الأولى ضمن زيارة تستغرق ستة أيام تشمل ، ومن المتوقع أن يُركز البابا على المواضيع الرئيسية لبابويته الناشئة، وأن يسير على خطى سلفه ، الذي استخدم منصته لتسليط الضوء على النزاعات حول العالم.من جهته أكد أن زيارة لاون إلى أنقرة جاءت في "وقت حرج للغاية" وسط الحروب في المنطقة، في إشارة إلى الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة، والهجوم الإسرائيلي المميت على الوحيدة في القطاع الفلسطيني في يوليو.