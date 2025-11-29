Alsumaria Tv
رجل يضرم النار في كنيس بمدينة أوكرانية
عطل إلكتروني في "إيه 320" يربك شركات الطيران في آسيا وأميركا وأوروبا

دوليات

2025-11-29 | 06:32
عطل إلكتروني في &quot;إيه 320&quot; يربك شركات الطيران في آسيا وأميركا وأوروبا
السومرية نيوز – دوليات

أعلنت شركات طيران عديدة حول العالم إرجاء أو إلغاء رحلاتها الجوية اليوم السبت، عقب تحذير من شركة إيرباص بضرورة استبدال برنامج إلكتروني يتعلق بأجهزة التحكم لنحو 6 آلاف طائرة من طراز "إيه 320".

فقد قالت شركة "إيه إن إيه هولدينغز"، أكبر شركة طيران في اليابان، إنها ألغت 65 رحلة جوية في أعقاب قرار إيرباص استدعاء 6 آلاف طائرة "إيه 320" بسبب خلل بأنظمة التحكم، وهو ما أجبرها على عدم تحليق بعض الطائرات.

كما قالت شركة طيران "جت ستار"، الذراع الاقتصادية لشركة كانتاس، الناقل الوطني الأسترالي اليوم، إنها تأثرت بعملية استدعاء طائرات "إيرباص إيه 320".

وذكر متحدث باسم "جت ستار"، في بيان، أنها تأثرت بمشكلة في برمجيات أسطول طائرات إيرباص، والتي تؤثر على جميع مشغلي عائلة "إيه 320" في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أنه "استجابة لإجراء احترازي من شركة إيرباص، ألغيت بعض رحلات الطيران".

كما قالت شركة طيران نيوزيلندا، في منشور على موقع إكس، إن جميع طائرات "إيه 320" ستتلقى تحديثا برمجيا قبل رحلتها التالية لنقل الركاب، مما يؤدى إلى عدد من الانقطاعات والإلغاءات في أسطولها.

وألغت الخطوط الجوية الفرنسية 35 رحلة، الجمعة، بينما صرحت شركة أفيانكا الكولومبية بأن 70% من أسطولها تأثر بمشكلة فنية متعلقة ببرمجيات الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات.
 
من جهتها، قالت الخطوط الجوية الكورية الجنوبية إنها لا تتوقع أي اضطرابات كبيرة في جدول رحلاتها، حيث لم تتأثر سوى 17 من طائراتها بهذا الاستدعاء.

مدى التأثير
ويؤثر استدعاء 6 آلاف طائرة على أكثر من نصف الأسطول العالمي لإيرباص من طائرات "إيه 320″، التي تعد العمود الفقري لطيران المسافات القصيرة في آسيا، خاصة في الصين والهند.

عالميا، يوجد نحو 11 ألفا و300 طائرة من طراز الممر الواحد في الخدمة، بما في ذلك 6440 طائرة من الطراز الأساسي "إيه 320".

ويتضمن الإصلاح بشكل أساسي العودة إلى برامج كمبيوتر قديمة، ورغم بساطته النسبية، يجب إكماله قبل أن تتمكن الطائرات من التحليق مرة أخرى.

ووجهت إيرباص عملاءها باتخاذ "إجراءات احترازية فورية" بعد تقييم عطل فني على متن رحلة تابعة لشركة "جت بلو" في الولايات المتحدة.

ويعود تاريخ هذه الحادثة إلى 30 أكتوبر/تشرين الأول خلال رحلة للشركة بين كانكون في المكسيك ونيوارك بالقرب من نيويورك، حيث اضطرت الطائرة إلى الهبوط بشكل عاجل في تامبا بولاية فلوريدا.

وقالت الشركة إن "الإشعاع الشمسي المكثف قد يؤدي إلى إتلاف بيانات تعد أساسية لعمل أنظمة التحكم في الطيران"، مضيفة أن "عددا كبيرا من طائرات عائلة "إيه 320″ العاملة حاليا" قد تتأثر.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
