عطل إلكتروني في "إيه 320" يربك شركات الطيران في آسيا وأميركا وأوروبا

– دوليات



أعلنت شركات طيران عديدة حول العالم إرجاء أو إلغاء رحلاتها الجوية اليوم السبت، عقب تحذير من شركة بضرورة استبدال برنامج إلكتروني يتعلق بأجهزة التحكم لنحو 6 آلاف طائرة من طراز "إيه 320".





كما قالت شركة طيران "جت "، الذراع الاقتصادية لشركة ، اليوم، إنها تأثرت بعملية استدعاء طائرات "إيرباص إيه 320".



وذكر متحدث باسم "جت ستار"، في بيان، أنها تأثرت بمشكلة في برمجيات أسطول طائرات إيرباص، والتي تؤثر على جميع مشغلي عائلة "إيه 320" في جميع أنحاء العالم.



وأضاف أنه "استجابة لإجراء احترازي من شركة إيرباص، ألغيت بعض رحلات الطيران".



كما قالت شركة طيران ، في منشور على موقع إكس، إن جميع طائرات "إيه 320" ستتلقى تحديثا برمجيا قبل رحلتها التالية لنقل الركاب، مما يؤدى إلى عدد من الانقطاعات والإلغاءات في أسطولها.



من جهتها، قالت الجنوبية إنها لا تتوقع أي اضطرابات كبيرة في جدول رحلاتها، حيث لم تتأثر سوى 17 من طائراتها بهذا الاستدعاء.



مدى التأثير

ويؤثر استدعاء 6 آلاف طائرة على أكثر من نصف الأسطول العالمي لإيرباص من طائرات "إيه 320″، التي تعد العمود الفقري لطيران المسافات القصيرة في آسيا، خاصة في والهند.



عالميا، يوجد نحو 11 ألفا و300 طائرة من طراز الممر الواحد في الخدمة، بما في ذلك 6440 طائرة من الطراز الأساسي "إيه 320".



ويتضمن الإصلاح بشكل أساسي العودة إلى برامج كمبيوتر قديمة، ورغم بساطته النسبية، يجب إكماله قبل أن تتمكن الطائرات من التحليق مرة أخرى.



ووجهت إيرباص عملاءها باتخاذ "إجراءات احترازية فورية" بعد تقييم عطل فني على متن رحلة تابعة لشركة "جت بلو" في .



ويعود تاريخ هذه الحادثة إلى 30 أكتوبر/تشرين الأول خلال رحلة للشركة بين في ونيوارك بالقرب من ، حيث اضطرت الطائرة إلى الهبوط بشكل عاجل في بولاية فلوريدا.



وقالت الشركة إن "الإشعاع الشمسي المكثف قد يؤدي إلى إتلاف بيانات تعد أساسية لعمل أنظمة التحكم في الطيران"، مضيفة أن "عددا كبيرا من طائرات عائلة "إيه 320″ العاملة حاليا" قد تتأثر.